An der Spitze wird es eng

Diese beiden Nachholspiele in der Fußball-Westsachsenliga hatten es am Sonntag in sich: Mit einem 5:1 (1:0)-Heimerfolg über den SV Planitz rückte Fortschritt Lichtenstein nicht nur auf den zweiten Tabellenrang vor, sondern Spitzenreiter TV Oberfrohna dichter auf den Pelz.