Aufatmen beim TSV 90 Zwickau: Der Fehlstart ist (fast) vergessen

Die holprige Hinrunde in der 2. Bundesliga endete für die Kegler mit nur zwei Punkten Rückstand auf die Podestplätze. Dennoch ärgerte vor allem eine Tatsache die Mannschaft.

Die Zweitliga-Kegler des TSV 90 Zwickau haben offenbar die Kurve bekommen. Die Mannschaft erzielte zum Abschluss der Hinrunde am Samstag gegen den Tabellendritten KSV Freital einen klaren 6:2-Heimsieg und kletterte auf Platz 4. „Wir kommen jetzt so langsam da hin, wo wir von Anfang an hin wollten“, sagt Torsten Scholle, der als aktiver...