Aufsteiger in der Favoritenrolle

Die Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal empfangen am Samstag in der 2. Bundesliga das Schlusslicht - und verzichten auf den Einsatz ihres Topspielers.

Als Aufsteiger ist der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. Tischtennis-Bundesliga spätestens mit dem 6:3-Sieg in Passau angekommen. Doch auch in den Spielen davor haben die Westsachsen bereits gezeigt, dass sie mithalten können. In der nächsten Partie sind die Hohenstein-Ernstthaler sogar in der Favoritenrolle. Denn...