Aufsteiger setzt sich vorerst an der Spitze fest

Radball: Zweite Mannschaft von Edelweiß Fraureuth zeigt perfekten Spieltag - Ausfall wiegt nach wie vor schwer

Es ist die Überraschung bisher in der Radball-Oberliga: Mit 22 Punkten aus acht Spielen führen André Haase und Robby Hupfer als Aufsteiger die Tabelle an. Das Duo vom RV Edelweiß Fraureuth II gewann am zweiten Spieltag am Samstag in Rötha alle seine vier Partien. Auffällig dabei war einmal mehr, dass das auf Offensive...