Aufsteiger startet mit Auswärtssieg in die Saison

Handball: Fraureuther Frauen siegen in Leipzig - Männer ohne Chance

Einen Auftakt nach Maß konnten die Handballerinnen des HC Fraureuth in ihrem ersten Verbandsligaspiel feiern. Der Aufsteiger gewann am Sonntag beim HSV Mölkau klar 34:26 (15:13) und knüpfte damit nahtlos an die Leistungen der vergangenen Saison an, als das Team souverän Bezirksligameister wurde. Wenig erfolgreich verlief das...