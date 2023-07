Aufsteigerduell am ersten Spieltag

Gleich am ersten Spieltag der Kegel-Bezirksliga ist Aufsteiger KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal bei einem weiteren Neuling gefordert. Am 3. September treten die Westsachsen beim Grünhainer KSV an. Eine Woche später steht für die Hohenstein-Ernstthaler gegen die SpVgg Blau-Weiß Chemnitz dann das erste Heimspiel der Saison auf...