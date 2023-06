Aufstieg verpasst - Motor rutscht auf Rang 3 ab

Die Enttäuschung ist groß gewesen. Im Nachgang hätte den Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane im letzten Saisonspiel beim SSC Jena sogar ein Unentschieden gereicht, um sich den Meistertitel in der Mitteldeutschen Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga zu sichern. Doch die Westsächsinnen mussten am...