Aus Taiwan und Australien - das sind Sachsenrings Verstärkungen

Punktspiele gibt es in den Sommermonaten zwar keine, aber Langeweile haben die Tischtennisspieler das TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal nicht. Unter anderem gibt es verschiedene Turniere. "Außerdem steht ein Trainingslager in Tschechien auf dem Programm", sagt Teammanager Christian Hornbogen, für den es derzeit etwas weniger zu tun gibt als in...