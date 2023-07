Ausrichter von Resonanz überrascht

Viel los ist am Dienstag auf dem Sandplatz des RFV Paulushof in Zwickau-Marienthal. Zum Springturnier des Vereins liegen über 200 Nennungen aus mehreren Bundesländern vor. "Ich bin überrascht, dass wir wieder so eine hohe Starterzahl haben", sagt Turnierleiter Matthias Heinrich, der mit seinem Team insgesamt fünf Prüfungen...