Auswärtsspiel wird zum Leistungstest

Das erste Auswärtsspiel der aktuellen Saison in der Handball-Verbandsliga wird für die HSG Langenhessen/Crimmitschau zum Leistungstest. Am Sonntag ist der ungeschlagene Spitzenreiter (6:0 Punkte) ab 12 Uhr beim direkten Verfolger SV 04 Oberlosa in Plauen gefordert, der seine beiden Spiele bisher ebenfalls gewann. "Das ist ein...