Baskets gewinnen drittes Spiel in Folge

Die Basketballer der GGZ Baskets Zwickau haben am Sonntag beim 79:68-Erfolg über den BC Dresden ihren zweiten Heimsieg in dieser Saison eingefahren. Nachdem sich die Mannschaft vor einer Woche in der Sporthalle Mosel bereits gegen den Tabellenführer BBC Bayreuth II durchsetzen konnte, war es nicht nur der zweite Erfolg in eigener...