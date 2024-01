BC Zwickau bleibt erster Verfolger

Die Basketballerinnen des BC Zwickau haben ihr erstes Oberliga-Spiel nach der Winterpause gewonnen. Am Sonntag schlugen sie den USV TU Dresden II mit 73:66 in der heimischen Halle und zementierten mit nun acht Punkten den zweiten Tabellenplatz. "Nach so langer Pause haben wir ein ordentliches Spiel abgeliefert, jedoch gibt es noch...