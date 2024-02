Bestzeiten in der Erfurter Halle

Die guten Bedingungen in der Erfurter Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle haben die Eisschnellläufer des Crimmitschauer Polizeisportvereins (CPV) am Wochenende für eine Reihe von Bestzeiten genutzt. Bei den Offenen Thüringer Meisterschaften der Junioren gelangen am Samstag allen sechs Läuferinnen und Läufern insgesamt zehn...