Bezirksligist mit perfektem Start

Eine perfekt funktionierende Einheit trotz nur einem Training im neuen Jahr - so präsentierten sich die Bezirksliga-Handballer des HC Fraureuth im ersten Spiel 2024 bei der HSG Sachsenring. Mit 37:22 (19:9) wiesen die Gäste die Hausherren in die Schranken und bleiben damit an der Tabellenspitze dran. "Heute haben wir einfach...