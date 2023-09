Bezirksligist trotzt Verletztenmisere

Die Handballer des HC Fraureuth sind am Sonntag erfolgreich in die Bezirksliga-Saison gestartet. Obwohl die Gastgeber verletzungsbedingt nur wenige Wechselmöglichkeiten hatten, besiegten sie die HSG Sachsenring in eigener Halle mit 30:24. Die Gäste lagen zwar zunächst vorn, doch nach dem 4:6 kamen die Fraureuther besser ins Spiel...