Blau-Gelb Mülsen siegt und feiert vorzeitigen Klassenerhalt

Kapitän Steve Ehrler (rechts) und seine Teamkameraden vom SV Blau-Gelb Mülsen spielen auch nächste Saison in der Landesklasse. Der Aufsteiger gewann am vorletzten Spieltag 3:0 in Schneeberg und kann nicht mehr von einem Nichtabstiegsplatz verdrängt werden. Foto: Ramona Schwabe Foto: Ramona Schwabe