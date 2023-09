Blau-Gelbe sind auf i-Punkt aus

Der SV Blau-Gelb Mülsen strebt am Sonntag, 15 Uhr im Heimspiel gegen Concordia Schneeberg die nächsten drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga an. "Ein Sieg wäre für uns der i-Punkt auf einen ordentlichen Saisonstart", sagt Trainer Sven Fritzsche. Sein Team hat aus den ersten fünf Spielen acht...