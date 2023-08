Bogenschützen laden zum Saisonausklang ein

Sie hatten in diesem Jahr einiges zu tun, die Mitglieder des Bogensportclubs (BSC) aus Glauchau. Mehrere sächsische Meisterschaften richtete der Verein 2023 aus. Doch damit nicht genug. Am 3. September sollen auf der Bogensportanlage "Rosemarie Förster" am Glauchauer Stausee erneut Pfeile fliegen. Dann lädt der BSC zu einer...