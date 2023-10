BSV: Drittliga-Team spielt am Dienstag

Was geht in der 3. Handball-Liga der Frauen noch für den Aufsteiger BSV Sachsen Zwickau II? Nach dem ersten Saisonsieg zuletzt im Heimspiel gegen Neubrandenburg erwartet der Vorletzte am Dienstag, 15 Uhr mit dem Buxtehuder SV II den Tabellensechsten in der Sporthalle Neuplanitz. Ziel für das Juniorteam ist es, den Anschluss ans...