BSV II erhält sich die Titelchance

Ein spannendes Saisonfinale steht den Oberliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bevor. Nach dem 33:31-Erfolg im Nachholspiel am Donnerstagabend in Niederndodeleben hat die Mannschaft weiter die Chance auf den Meistertitel. Eine Vorentscheidung könnte am 7. Mai fallen. Dann gastieren die Zwickauerinnen als Tabellendritter bei...