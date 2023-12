BSV II holt ersten Auswärtspunkt

Die lange Reise hat sich gelohnt: Mit dem 27:27 beim Handballteam Norderstedt in Schleswig-Holstein ist dem BSV Sachsen Zwickau II am Samstag in der 3. Liga der Frauen der erste Punktgewinn in fremder Halle gelungen. Für das Trainerduo Daniela Diener/Alin Bosneac kam das nicht überraschend. "Es hat sich ja schon in den vergangenen...