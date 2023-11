BSV-Juniorteam verschenkt Punkte in fünf Minuten

Handball, 3. Liga: Zwickauer Offensive macht gute Arbeit - 40 Gegentore sind zu viel, um Erfolg zu haben

Auch das zweite Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen war für die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau II nicht von Erfolg gekrönt. Nach dem 27:31 am Buß- und Bettag in Frankfurt/Oder unterlag die Mannschaft des Trainerduos Daniela Diener und Alin Bosneac am Samstag beim SV Henstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg 35:40. In...