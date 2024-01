BSV Sachsen Zwickau bekommt Quittung für Pillepalle-Handball

Eine Steigerung in der zweiten Halbzeit konnte die bittere 21:23-Niederlage in Bad Wildungen nicht verhindern. Damit geht es für den Verein auf einem Abstiegsplatz in die zweite Saisonhälfte.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am letzten Hinrundenspieltag der Bundesliga eine bittere und unnötige Niederlage hinnehmen müssen. Bitter, weil die Mannschaft durch das 21:23 (9:13) am Samstagabend im Kellerderby bei der HSG Bad Wildungen auf einen Abstiegsplatz abrutschte. Und unnötig, weil sich der BSV den Punktverlust ein...