BSV Sachsen Zwickau: Der Knoten will einfach nicht platzen

Mit leeren Händen standen die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen am Sonntagnachmittag da. Dabei hatten sie ihre Fans hoffnungsvoll in die Halbzeitpause entlassen.

Zwickau. Der Knoten will einfach nicht platzen bei den Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau. Am Sonntagnachmittag verpassten es die Westsächsinnen zum wiederholten Mal, für eine Überraschung gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld zu sorgen. Beim 24:30 (13:12) gegen den VfL Oldenburg war es vor allem die zweite Halbzeit, die dem Team von Norman Rentsch auf dem Weg zum erhofften Heimsieg im Weg stand. Die gesamten 30 Minuten über führten die Gäste aus Niedersachsen und zeigten sich deutlich verbessert als noch vor der Pause. Gerade im Angriff stellten sie die Zwickauerinnen immer wieder vor Probleme. Gleichzeitig ließen die Gastgeberinnen in der Abwehr den unbedingten Willen phasenweise vermissen. So war die Partie beim 27:22 für Oldenburg nach rund 54 Minuten bereits entschieden. Weil dem BSV Sachsen in der Schlussphase zudem zu viele einfache Fehler passierten, wurde es am Ende vor 690 Zuschauern in der Sporthalle Neuplanitz zu deutlich.

In der ersten Halbzeit sollte sich zunächst nicht einmal eine Phase von fast zwölf Minuten ohne eigenes Tor für die Zwickauerinnen als verhängnisvoll erweisen. Weil im Gegensatz zu zahlreichen bisherigen Bundesligaspielen der eigene Angriff diesmal von Beginn an funktionierte, führte der BSV Sachsen nach sieben Minuten 6:3. Bis zum siebten eigenen Treffer nach 19 Minuten war Oldenburg zwar rangekommen und zwischenzeitlich auch erstmals in Führung gegangen, aber die Gäste konnten sich keinen Vorsprung herausspielen. Das lag an der sehr guten Abwehr der Hausherrinnen, die die Räume immer wieder eng machten und so das Zeitspiel der Gegnerinnen erzwangen. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen sie zu drei leichten Toren, weil dem BSV im Angriff Fehler unterliefen. So bliebt es nach dem 12:9 von Rita Lakatos mit dem Halbzeitstand von 13:12 zunächst spannend.