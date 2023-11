BSV Sachsen Zwickau: Eine Handballerin, die in kurzer Zeit von einem Problemfall zur Nummer 1 der Liga aufstieg

Mit Ema Hrvatin führt erstmals eine Handballerin des BSV Sachsen Zwickau die Torschützenliste in der Bundesliga an. Dabei ist es gar nicht lange her, dass die junge Slowenin regelmäßig den Trainer zur Verzweiflung brachte.

Auf ihre 14 Tore beim jüngsten Sieg des BSV Sachsen Zwickau in Neckarsulm bildet sich Ema Hrvatin nichts ein. "Es waren ja viele Siebenmeter dabei. Am Ende haben wir vor allem eine gute Performance als Team abgeliefert", sagt die 23-jährige Rückraumspielerin. Sie hat damit insofern recht, dass beispielsweise auch Rita Lakatos ein starkes Spiel...