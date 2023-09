BSV Sachsen Zwickau: Erstes Wiedersehen unter schwierigen Vorzeichen

Mit dem TuS Metzingen kommt am Samstag eines der Topteams der Handball-Bundesliga nach Zwickau. Für Tore der Gäste soll auch eine Spielerin sorgen, deren Treffer dem BSV Sachsen vergangene Saison mit zum Klassenerhalt verhalfen.

Der Spielplan der Handball-Bundesliga der Frauen meint es nicht gut mit dem BSV Sachsen Zwickau. Nach dem Auftakt gegen Blomberg stehen mit Metzingen - am Samstag ab 18 Uhr ist der Vorjahressechste in der Sporthalle Neuplanitz zu Gast -, dem Thüringer HC, Bietigheim und Bensheim/Auerbach in den Heimspielen bis zur WM-Pause Mitte November durchweg...