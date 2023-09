BSV Sachsen Zwickau: Hiobsbotschaften kurz vorm Punktspielstart

Die Bundesliga-Handballerinnen mussten am Samstag im Pokalspiel vier Ausfälle verkraften. Aufgrund der Verletzungssorgen will der Verein in den nächsten Tagen nochmal die Suche nach Verstärkungen forcieren.

Der BSV Sachsen Zwickau bangt eine Woche vor dem ersten Saisonspiel in der Handball-Bundesliga der Frauen um den Einsatz seiner Kapitänin Diana Dögg Magnussdottir. Vor der 24:26 (10:12)-Niederlage im DHB-Pokal am Samstagabend beim HSV Solingen-Gräfrath hatte die 25-jährige Isländerin zwar die Mannschaft aufs Parkett geführt. Zum Einsatz kam...