BSV Sachsen Zwickau II: Mit jungen Wilden und einer alten Bekannten in die 3. Liga

Nach zwei Aufstiegen in Folge stehen die Handballerinnen des Juniorteams ab Sonntag vor einer großen Herausforderung. Und das hat nicht nur mit der verschärften Abstiegsregelung zu tun.

Die Sporthalle Neuplanitz wird am Sonntag Schauplatz für eine Premiere. Das Juniorteam des BSV Sachsen Zwickau kämpft ab 16.30 Uhr gegen das Handballteam Norderstedt erstmals in der 3. Bundesliga der Frauen um Punkte. Vorfreude und Anspannung haben sich in der letzten Trainingswoche etwa die Waage gehalten. "Es wird sehr schwer. Aber wir wollen...