BSV Sachsen Zwickau: Nachwuchs-WG glänzt in der Relegation

Göppingen bleibt für die Zwickauer Handballerinnen ein gutes Pflaster: Zum zweiten Mal in Folge hat sich der BSV Sachsen als Vorletzter der Bundesliga in der Relegation beim Zweitliga-Zweiten Frisch Auf Göppingen den Klassenerhalt gesichert. So glichen sich am Samstagabend nach dem 30:27-Sieg der Zwickauerinnen, die drei Tage zuvor schon das...