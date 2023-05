BSV Sachsen Zwickau: Neuer Klub von Anna Frankova steht fest

Am Dienstag hielt sich der BSV Sachsen Zwickau noch bedeckt. Anna Frankova geht zu einem Konkurrenten in der 1. Bundesliga, vielmehr sagte der Verein zum Abschied seiner Rechtsaußen nicht. Jetzt ist klar wo es die Tschechien, mit 86 Treffer immerhin drittbeste Torschützin der Mannschaft in dieser Saison, hinzieht: zum TuS Metzingen. Der...