BSV Sachsen Zwickau: Teamgeist und Paraden für den Sieg

Die Bundesliga-Handballerinnen haben nach dem schlechten Saisonstart im Heimspiel gegen Metzingen überrascht. Beim 27:23-Erfolg gaben mehrere Faktoren den Ausschlag, wie "Freie Presse" analysiert hat.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es am Samstagabend in der Sporthalle Neuplanitz. Beim unerwarteten 27:23 (13:9)-Erfolg der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau gegen die Tussies Metzingen blieben viele Plätze leer. Nur rund 350 Zuschauer waren zum zweiten Heimspiel in dieser Saison gekommen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil der...