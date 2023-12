BSV Sachsen Zwickau: Trainingsspiel gegen Thüringer HC wird klare Angelegenheit

Während die Bundesliga-Handballerinnen in der heißen Testphase sind, geht es für das Juniorteam am Samstag in der 3. Liga um wichtige Punkte. Hält der Aufwärtstrend an?

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau nähern sich zum Ende der WM-Punktspielpause wieder dem Wettkampfrhythmus an. Drei Tage nach der klaren 33:41-Testspielniederlage gegen den tschechischen Rekordmeister Banik Most kam der Tabellenfte am Freitag in der Sporthalle Neuplanitz in einem Trainingsspiel gegen den drittplatzierten...