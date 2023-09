BSV Sachsen Zwickau: Turbulentes Auftaktspiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten

Der Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga hatte es in sich. Von einem verrückten Spielverlauf, zwei roten Karten und Unmut auf der Tribüne.

Die Überraschung schien gute 30 Minuten lang möglich: Am Ende haben die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend ihr Auftaktspiel in der Bundesliga aber klar verloren. Gegen den Vorjahresfünften HSG Blomberg-Lippe kassierte die Mannschaft in der Sporthalle Neuplanitz eine 20:32 (12:12)-Niederlage. Sieben Zwei-Minuten-Strafen und...