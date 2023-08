BSV Sachsen Zwickau überzeugt im stimmungsvollen Testspiel

Zahlreiche Anhänger wollten am Donnerstag die Zwickauer Bundesliga-Handballerinnen in Neuplanitz sehen. Was das Team zeigte, stimmte sie optimistisch für die Saison.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Donnerstagabend viel Lust auf die neue Saison geweckt. Im ersten Testspiel in eigener Halle gegen den tschechischen Serienmeister Banik Most zeigte die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch beim 27:26 (17:17)-Erfolg über weite Strecken eine sehr gute Leistung. Vor allem mit Blick... Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Donnerstagabend viel Lust auf die neue Saison geweckt. Im ersten Testspiel in eigener Halle gegen den tschechischen Serienmeister Banik Most zeigte die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch beim 27:26 (17:17)-Erfolg über weite Strecken eine sehr gute Leistung. Vor allem mit Blick...