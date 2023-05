BSV Sachsen Zwickau: Verletzte Spielerin leidet auf der Tribüne mit

Die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte hatte sich Simona Madzovska komplett anders vorgestellt. Am liebsten wäre die 29-jährige Handballerin des BSV Sachsen Zwickau am Samstagabend im Kellerduell der Frauen-Bundesliga bei der Sportunion Neckarsulm natürlich selbst auf Torejagd gegangen. Doch verletzungsbedingt blieb ihr nur die Zuschauerrolle....