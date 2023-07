BSV Sachsen Zwickau: Zweite Torhüterin komplettiert den Kader

Am Sonntag kam Jovana Kadovic bereits mit dem Flugzeug in Deutschland an, am Montag stand die Torhüterin aus Montenegro zum Start in die zweite Vorbereitungsphase schon in der Sporthalle. Am Mittwoch nun hat Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau die Verpflichtung der 21-Jährigen auch offiziell bekannt gegeben. Die 1,83 Meter große...