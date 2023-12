Bundesliga-Torhüterin hilft dem Juniorteam des BSV

Handball: Zwickau testet am Dienstag daheim gegen Most - Zweite Mannschaft spielt am Sonntag erneut auswärts

Auch wenn die Handball-Bundesliga der Frauen aufgrund der Weltmeisterschaft bis nach Weihnachten pausiert, so steht beim BSV Sachsen Zwickau in den nächsten Tagen ein volles Programm auf dem Zettel. Bereits am Donnerstagabend war die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch zum Testspiel bei Banik Most, am Dienstag kommen die... Auch wenn die Handball-Bundesliga der Frauen aufgrund der Weltmeisterschaft bis nach Weihnachten pausiert, so steht beim BSV Sachsen Zwickau in den nächsten Tagen ein volles Programm auf dem Zettel. Bereits am Donnerstagabend war die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch zum Testspiel bei Banik Most, am Dienstag kommen die...