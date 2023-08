Bundesligist im Härtetest

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben knapp zweieinhalb Wochen vor dem Saisonauftakt in der Bundesliga mit Testspielen am Mittwoch- und Donnerstagabend die Belastung hochgehalten. Beim tschechischen Serienmeister Banik Most verlor der BSV am Mittwoch zunächst knapp mit 26:27. Das war aus der Sicht der Trainer Norman Rentsch und...