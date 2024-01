Bundesligist versiebt zu viele Chancen

Futsal: Team von HOT 05 zieht in Neu-Isenburgmit 2:3 den Kürzeren

Aufsteiger SV Pars Neu-Isenburg wird wohl nicht so schnell der Lieblingsgegner von HOT 05 Futsal in der Bundesliga. Wie bei ihrem 6:5-Erfolg im Hinspiel gewannen die Hessen auch in eigener Halle gegen die Hohensteiner knapp. Zwei Sekunden vor Schluss erzielten sie das Siegtor zum 3:2. "So ist eben der Sport. Wir hätten es schon...