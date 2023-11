Co-Trainer Oliver Pflug vom HC Glauchau/Meerane: "Ich lasse mich von meiner Mannschaft gern positiv überraschen"

Der Handball-Oberligist aus Glauchau und Meerane befindet sich nach vier Niederlagen in Serie in Abstiegsgefahr. Nun kommen vor dem Duell mit dem Spitzenreiter auch noch personelle Probleme dazu.

Sowohl der Blick auf die Tabelle als auch die zuletzt gezeigten Leistungen lassen am 14. Spieltag in der mitteldeutschen Handball-Oberliga eine klare Rollenverteilung erwarten: Der HC Glauchau/Meerane, der 9:15 Punkte auf dem Konto hat, steht auf dem elften Platz und schwebt in Abstiegsgefahr. Die Mannschaft, die zuletzt vier Niederlagen in Folge...