Corona bringt Zwickauer Verein neue Wasserballer

Der Stolz und die Zufriedenheit schwingt in Norman Müllers Stimme hörbar mit. Angesprochen auf die Lage bei den Nachwuchs-Wasserballern des SV Zwickau 04 kommt der Jugend-Wasserballwart fast ein bisschen ins Schwärmen. "Wir sind eine dufte Truppe und ich bin mehr als zufrieden. Neben einer guten Anzahl an Kindern haben wir in fast allen...