Crimmitschau bleibt vorerst im Mittelfeld

Mit einem Sieg und zwei Niederlagen bleiben die Schachspieler des Post SV Crimmitschau vorerst im Mittelfeld der 2. Landesklasse. In einem spannenden Duell mussten sich die Westsachsen am Wochenende knapp 3,5:4,5 der USG Chemnitz II geschlagen geben. Dabei gab es an den acht Brettern nur ein Remis durch Jens Horn. Die drei Siege von...