Crimmitschau feiert gelungenen Auftakt

Die Judoka des JC Crimmitschau peilen einen Podestplatz in der Verbandsliga der Frauen an. Nach dem ersten Kampftag liegt das Team auf Rang 3 und hat sich damit eine gute Ausgangsposition für den 10. Juni erarbeitet. Dann findet in Crimmitschau der zweite und entscheidende Kampftag statt. Zum Auftakt in Leipzig mussten die...