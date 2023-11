Crimmitschauer Duo in Finnland dabei

Wenn die deutsche U-18-Nationalmannschaft der Frauen in dieser Woche ein Vier-Nationen-Turnier in Finnland bestreitet, dann sind auch zwei Eishockeyspielerinnen des ETC Crimmitschau mit dabei. Zum Aufgebot der Mannschaft von Bundestrainer Josef Huber gehören mit Anastasia Gruß und Mathilda Heine zwei Stürmerinnen aus Westsachsen....