Crimmitschauer siegen souverän

In der fünften Runde hat die Crimmitschauer Landesklasse-Vertretung im Schach bei der SV Lengefeld im Erzgebirge 6:2 gewonnen und damit wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingefahren. Obwohl zwei Stammspieler fehlten, war Crimmitschau von Anfang an überlegen. An den acht Brettern gab es nur eine Niederlage, zwei Remis sowie...