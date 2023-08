Das erste Derby steigt im November

Ein besonderes Datum hält der Spielplan der Tischtennis-Landesliga für das Derby zwischen dem SV Muldental Wilkau-Haßlau und Aufsteiger SV Stenn bereit. Am 11. November und damit zum Faschingsauftakt stehen sich beide Mannschaften in Wilkau-Haßlau gegenüber. In der Rückrunde ist das Duell auf den 2. März terminiert. Wie aus...