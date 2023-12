Der Optimismus ist bei den Zwickauer Radsportlern zurück

Hinter der Radsportabteilung des ESV Lok Zwickau liegen schwierige Jahre. Jüngste Erfolge und ein wachsender Konkurrenzkampf lassen den neuen Abteilungsleiter hoffen für die Zukunft.

Wenn am Nikolaustag in Chemnitz die Medaillen der Wettkampfserie um den Pokal des Oberbürgermeisters vergeben werden, dann stehen einige hoffnungsvolle Nachwuchsradsportler des ESV Lok Zwickau mit auf der Bühne. Bei den insgesamt zwölf Rennen auf der Chemnitzer Radrennbahn mischten die Westsachsen im Sommer so gut mit, dass in der Altersklasse...