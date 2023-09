Derber Dämpfer für Drittliga-Aufsteiger

Die Kulisse stimmte, das Ergebnis nicht: Gut 250 Zuschauer haben im ersten Spiel des BSV Sachsen Zwickau II in der 3. Handball- Liga der Frauen am Sonntag eine 24:37 (9:16)-Niederlage gegen das Handballteam Norderstedt miterlebt. Der Mitaufsteiger aus Hamburg erwischte in der Sporthalle Neuplanitz den deutlich besseren Start und...