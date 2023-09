DFC ist Außenseiter

Fußball-Landesliga: Zwickauerinnen spielen in Leipzig

Eher Außenseiter sind die Landesliga-Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau am Sonntag im Auswärtsspiel bei der SpVgg Leipzig. Als Achter treten die Gäste ab 12.30 Uhr beim Tabellenvierten an. In der Vorwoche musste sich der DFC bereits einem Leipziger Team geschlagen geben: Im Heimspiel gegen Aufsteiger BSG Chemie hieß es...