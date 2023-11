DFC: Verletzungen überschatten Sieg

Die Landesliga-Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau haben beim SV Johannstadt 90 in Dresden ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Mit 5:0 (2:0) setzten sich die Zwickauerinnen durch und sicherten sich damit drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. "Das Ergebnis ist in Ordnung, aber an der Spielweise - gerade in so...